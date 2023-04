La confesión de Hugo abre una profunda brecha en su relación con Rocío: “Me acosté con Úrsula”

El pasado ya no se puede cambiar y el futuro aún no está escrito, pero Hugo no podía seguir ocultándole a Rocío que en Nochevieja se acostó con Úrsula en la farmacia.

Lo que ninguno de los farmacéuticos sabe es que Úrsula ha roto su matrimonio con Pruden porque está embarazada de Hugo.

Ahora que Rocío había decidido no marcharse de su trabajo y Hugo, por fin, había dejado atrás los miedos, su historia de amor parecía posible, pero todo se ha quedado en falsas ilusiones.

La farmacéutica está muy dolida y decepcionada con el exfutbolista: ya no confía en él.

En un arrebato, la joven ha decidido marcharse de la farmacia. ¿Es este el final entre Rocío y Hugo?