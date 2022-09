Comienzan las primeras rencillas entre Hugo y Rocío: ¿una amenaza el uno para el otro?

Hugo, muy a su pesar, va a tener que trabajar en la farmacia de su madre bajo sus órdenes. Además, la dueña de la ‘Farmacia Guerrero’ le pidió a Rocío que le enseñase a su hijo todo lo que sabe, siendo su mentora.

Lo cierto es que Hugo no ha estudiado la carrera de Farmacia como su madre va diciendo. El hijo de doña Paz es un exfutbolista de éxito, que ha tenido problemas con las drogas y, debido a ello, se encuentra en esta situación.

Rocío no ha visto con buenos ojos la llegada del joven a la farmacia, ya que lo ha considerado una amenaza desde el minuto uno. Y las primeras rencillas entre ambos no han tardado en surgir…

La farmacéutica ha pillado a Hugo vendiéndole una crema no adecuada para el cliente al que estaba atendiendo. “No hacía falta ser tan brusca”, le ha dicho, muy molesto, cuando Rocío ha intercedido para evitar que cometiese ese error.

La joven se ha quedado muy mosqueada y, pese a las insistencias de Hugo, no quiere delegar funciones en él porque no se termina de fiar. ¿Cuánto tardará Rocío en descubrir que realmente no es farmacéutico?