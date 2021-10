Catalina, víctima de acoso, se enfrenta a su peor pesadilla

Catalina estuvo semanas fingiendo estar enferma para no ir al colegio. La niña no desveló a nadie lo que realmente le pasaba hasta que la insistencia de Penélope, su profesora, le hizo confesar que se había enamorado de Alberto, un chico del colegio que no le correspondía.

Cuando Catalina se enteró que Alberto no tenía novia volvió a las clases ilusionada. La niña de los Gómez parecía otra y hasta se preparaba, con la ayuda de Penélope, una prueba para una obra de teatro.

Sin embargo, la vuelta no ha sido tan feliz como se la imaginaba. Esther, la que dice ser novia de Alberto, vuelve a la carga contra Catalina a la salida del colegio.

¿Confesará Catalina que está siendo víctima de acoso escolar?, ¿volverá a negarse a ir a clase?

Penélope sufrió un episodio similar en el pasado...

¿Descubrirá la profesora que Catalina está pasando por lo mismo?