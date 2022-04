Carmen le revela a Coral su mayor secreto: “Raúl no es hijo de mi marido”

Carmen y Coral están más unidas que nunca por los secretos. La madre de Raúl se percató de los cambios en el cuerpo de la joven y adivinó que estaba embarazada.

Sin esperarlo, Doña Carmen se ofreció a ayudar a Lozano a descubrir quién es el verdadero padre del bebé que está esperando.

Coral está muy agradecida por toda su ayuda, pero no entiende, después de todo el daño que ha causado a la familia, y en especial a Raúl, ¿a qué se debe tanta amabilidad por su parte? ¿Hay algún interés oculto detrás?

Pero nada más lejos de la realidad, Carmen le ayuda porque empatiza con la joven y así se lo confiesa. Ella estuvo en una posición parecida hace años, y es inevitable que le recuerde a su juventud... Ante esta confesión, Coral se queda blanca. ¿Carmen dudó con la paternidad de Raúl?

Y sí, efectivamente, Doña Carmen nunca tuvo muy claro quien era el padre de Raúl, pero sospechaba que Don Germán no podía ser... ¡Y así se lo reveló éste en su lecho de muerte! Germán no podía tener hijos, por lo tanto, no era el padre de Raúl.

Después de que esto haya salido a la luz, Carmen le implora a Coral que se quede callada. Nadie puede enterarse de este secreto, y menos, su hijo.

Coral le promete su silencio, pero... ¿Conseguirá no decir nada ante una bomba así? ¿Cómo cambiaría todo si este secreto saliera a la luz?