Carmen, desafiante ante el ultimátum de Uriarte: “¿Qué pasa si no consigo el dinero?”

La paciencia de Uriarte está al límite y así se lo ha expresado a Carmen con una rápida visita. “Vengo a recordarte que me debes dinero y aún no he visto ni un duro”, le ha insistido el director de la competencia.

Él sabe perfectamente que Carmen no podrá reunir la gran cantidad de dinero que le prestó, sobre todo en tan poco tiempo. “Eres un miserable y un sádico”, le ha reprochado la mujer.

Ante este ultimátum, la madre de Raúl le ha hecho una pregunta…¿Qué pasa si no consigue el dinero? ¿Hará todo para destruirla?

Carmen ahora tiene más claro que nunca que Uriarte va en serio y, acorralada, tomará una decisión muy grave…¿Cómo saldrá de esta?