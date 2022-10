Carballo lee el diario de su padre y encuentra una inquietante reflexión: ¿Es la clave para descubrir la verdad?

Carballo ha encontrado más pistas sobre la desaparición de su padre. Luz le ha contado que estaban escribiendo un diario juntos hasta justo antes de desaparecer, lo que ha provocado que la investigadora lo lea.

Durante la lectura del diario, Carballo le ha contado a Jorge algo que le alivia: lo que le contó Luz en el King’s, y que preguntó a Luján por lo mismo, era cierto.

Vídeo: Carballo encuentra respuestas en Luján tras la confesión de Luz: “Tu padre no te lo contó por pudor”

Sin embargo, ha descubierto algo que no esperaba y que le ha inquietado mucho. En la última página, Luz escribió: "Javier está muy perdido y ya no sé cómo ayudarle. Es como si fuese otra persona completamente diferente, no lo reconozco".

La investigadora, junto a Jorge, seguirá investigando el paradero de su padre. ¿Puede haber encontrado la clave para entender qué estaba pasando?