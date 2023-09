Capítulo de hoy de Amar es para siempre; 25 de septiembre de 2023: Lola y Román, deseo reprimido

A solas, Román no pudo evitar confesarle a Lola sus ganas de besarse. Unos segundos después, ambos se fundieron en un apasionado beso. Lola, llena de miedo, frenaba en seco un beso que llevaba tiempo deseando. La joven no quiere complicarse, aún más, la vida con los Quevedo. Román asiente, sabe que no está bien lo que acaban de hacer.

Mientras tanto, la cercanía de Malena con los Gómez hace que estos sufran al tener que fingir ante su verdadera nieta. Manolita lo tiene claro, necesitan apartarse de Malena. Marcelino toma esta orden como un duro golpe que no sabe si podrá saber sobrellevar.

Quintero busca a Sofía para contarle las novedades de Iván: "ha huido", pero la dueña no está y Rafa le confiesa a Justo que podría estar en grave peligro. Y es que ha ido a buscar a Richi, el hombre que le había dado la coartada a Mendoza la noche en la que murió Ester.

Para Quintero esta no es la única noticia que le mantendrá en vilo, el novio de Silvia se presenta en su casa para pedirle ayuda desesperadamente: "Silvia está detenida". Justo no da crédito cuando este le cuenta los motivos por los que han vuelto a España.

Victoria llega al taller y se encuentra con Román y Lola en una actitud cómplice, la diseñadora capta rápidamente que entre ambos hay algo más que una relación de amistad. Sin dudar, Victoria le lanza una advertencia a su hermano: “Cuidadito con ese rollito que os lleváis”