Benigna protege a Quintero ante la confusión sentimental de Silvia: “No rompas de nuevo su corazón”

Silvia se ha dado cuenta de que tenía una conversación pendiente con Benigna y, aprovechando que Quintero estaba descansando en su habitación, ha preparado una cena para las dos.

"Desde que Justo ha salido del hospital, te he notado un poco distante conmigo, como si te incomodara que estuviera aquí", ha expresado Silvia. Al principio, Benigna ha negado lo evidente, pero no ha tardado en sincerarse: "Me hubiera gustado enterarme de tus planes por ti".

Intentando disculparse, la abogada le ha dicho que es algo temporal. En cuanto consiga un trabajo y pueda ahorrar un poco, buscará una casa para independizarse, aunque estará cerca de ellos en Madrid.

Por su parte, Benigna le ha expresado su verdadera preocupación: la relación que tiene con Quintero. "Nosotros sí somos amigos, pero él te mira de manera diferente", ha señalado, preguntándole directamente sobre sus sentimientos por él.

La abogada, hecha un lío, no ha sabido qué responder y Benigna teme que su amigo salga lastimado en esta situación, por lo que le ha pedido que sea honesta. "Tendrás que aclararte: hace unos años te fuiste y le rompiste el corazón. No creo que Justo se merezca que se lo vuelvas a hacer", le ha advertido.