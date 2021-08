Beltrán trama un plan audaz para descubrir quién le espía

Beltrán descubre un micrófono colocado debajo de su escritorio, ¡alguien le ha estado espiando! Martín-Cuesta cancela sus planes al estar comprometidos y se reúne en otro lugar con Smith, y le cuenta lo sucedido.

El coronel llama a su asistenta, que le comenta que no ha dejado pasar a nadie a su despacho sin su permiso. Beltrán no sabe quién puede ser el responsable, pero el agente americano no se queda de brazos cruzados.

Juntos, planean dejar el micro donde estaba y fingir que no saben de su existencia, y dar información falsa para despistar a los que estén escuchando al otro lado, para descubrir quién está espiando al coronel.

¿Surtirá efecto el plan? ¿Descubrirán que Abel y Estefanía están detrás de esto?

