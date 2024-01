Así engañó Elena a todos con la muerte de Chimo: “No sé cómo vamos a superar esto”

Elena llega a Confecciones Quevedo como cualquier otro día cuando Román sale a su encuentro, evitando que siga su camino. Hay mucho ajetreo en el despacho de Federico, su marido, y la presencia de inspectores y forenses no son un buen augurio.

Elena se altera, quiere saber qué ha pasado. Román le pide calma pero, antes de contarle nada, los forenses salen con un cuerpo en una camilla. ¡Alguien ha muerto! Justo en ese momento también ha llegado Claudia para presenciar cómo se llevan el cuerpo, mientras Elena piensa que es Federico quien ha perdido la vida.

Román le tranquiliza, y Claudia se da cuenta de quién ha muerto. “¡Dime que no es él! Por favor, Román, ¡dime que no es Chimo!”, le pide, a lágrima viva. Román va a tranquilizar a Claudia, pero esta huye de Confecciones Quevedo. No puede creerse que acaba de perder para siempre al hombre que ama.

Elena está muy alterada con toda esta situación y es incapaz de aguantar las lágrimas por la muerte de Chimo. “No sé cómo vamos a superar todo esto”, se lamenta la mujer, con la voz entrecortada, un numerito que Elena ha montado de cara a Román y a todos cuando ella es la asesina de Chimo.

Para encubrir el asesinato, ha logrado que parezca que el joven cometiera suicidio. ¿Descubrirán que Elena es quien está detrás de la muerte de Chimo?