Andrea se lanza a los brazos de Ciriaco y lo incomoda: ¿vuelven a florecer sus sentimientos?

Andrea va al supermercado a contarle a Ciriaco que la policía ha detenido a Alberto. Ahora que ha conseguido separarse de él, puede revelar las amenazas bajo las que actuaba y todo por lo que ha pasado.

“No entiendo cómo no me habías dicho nada”, le ha dicho Ciriaco a su prima. El chico hubiese estado dispuesto a protegerla, pero ella no podía separarse de Alberto por miedo. De hecho, ahora no sabe si el joven querrá ir a por ella por sacar sus secretos a la luz.

Los primos han recorrido un largo camino juntos, con momentos mejores y peores. Ahora se tienen el uno al otro de manera incondicional y es justo lo que le ha dado esperanzas a Andrea para seguir. “Siempre te voy a estar en deuda por eso”, ha admitido Andrea.

¿Estará volviendo a florecer sus sentimientos por Ciriaco? De repente, la diseñadora se ha lanzado a los brazos de Ciriaco, incomodándolo por completo. ¿Sigue estando en su corazón?