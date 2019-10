MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1713

Tras el desgradable incidente en el King's, Amelia se siente sucia y revive el horror que vivió en la clínica donde trataron de curar su homosexualidad. Amelia sabe que esto en París no hubiese pasado y estalla cuando le confiesa a Luisita que siente ser la única que se sacrifica en su relación: "Me falta una razón importante para quedarme" , palabras que hieren profundamente a Luisita quién parece no ser razón suficiente como para quedarse en Madrid. La hija de los Gómez le exige a Amelia que aclare sus sentimientos.