MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.677

A Luisita le está costando mucho olvidar a Amelia, más de lo que creía. Ahora que ya no están juntas, siente que la ve por todos lados y que no va a ser tan fácil regresar a su vida normal. Además, los rumores de su ruptura están haciendo eco en el barrio y a la joven no le está haciendo nada de gracia los comentarios que está recibiendo.