Alicia teme que los problemas de Crespo puedan arruinar el negocio: “Te estás jugando todo”

Julio Crespo nunca ha sido trigo limpio en cuestión de negocios. Tratando de expandirse usó el depósito de Soria para abrir la rama de su banco en Portugal, pero ahora el cliente quiere retirarlo. “Te recuerdo que ese dinero no está donde él cree”, ha advertido Alicia.

La hija de Crespo, que ha intentado aconsejarle sin éxito, cree que, si le hubiera escuchado a tiempo, esto no habría pasado. “Hay que saber medir los riesgos, si tomas demasiados, te puedes hundir”, ha asegurado la joven.

Crespo, que no está dispuesto a aceptar consejos, ha cargado contra Alicia: “Si no te fueras de juerga para tratar de olvidar a ese hombre que no te merece, no estaríamos en esta situación”. A pesar de las circunstancias, no es la primera vez que le ocurre algo así y Crespo hará lo necesario para salir adelante. ¿Conseguirá disuadir a Soria?