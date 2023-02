Alberto comparte con Andrea su historia más personal: “Esto es bastante vergonzoso para mí”

Andrea y sus padres siempre han pensado que la familia de Alberto era todo un ejemplo a seguir, pero el joven acaba de desvelar toda la verdad a su prometida.

Apenas falta una semana para que se celebre la boda y Alberto ha decidido sincerarse con Andrea. “Mis padres no van a venir. Mi madre se ha marchado porque no soporta más a mi padre”, ha confesado.

Tal y como le ha dicho, no sabe dónde está su madre y tampoco cuándo se va a resolver este asunto. “Mi padre me ha dejado muy claro que no soportaría la vergüenza de aparecer solo en nuestra boda”, ha lamentado.

Andrea, segura del gran paso que va a dar con Alberto, ha ideado un plan para no cancelar su boda. ¡Todo sigue adelante!