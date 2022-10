La advertencia de un preso a Ciriaco: “Me necesitas, piénsalo antes de que sea demasiado tarde”

Tras la decisión del juez, Ciriaco ha entrado en la cárcel hasta que se celebre el juicio por el asesinato de Ana Mari.

Cristina les comunicó esta dolorosa noticia a Manolita y Marcelino, los cuales están destrozados. Saben que su hijo no es un asesino y sienten impotencia al no poder ayudarle…

Durante su primer día en prisión, Ciriaco se ha dado cuenta de la hostilidad de la gente y ha vivido un bochornoso momento con uno de los presos.

El ‘tuerto’ le ha amenazado y humillado delante de todos. El hijo de Manolita y Marcelino lo está pasando realmente mal y ha tenido que ceder ante sus abusos, quedándose sin sus zapatillas.

Mientras estaba en el patio de la cárcel, se ha acercado otro preso para hablar con él y hacerle una propuesta: “Te puedo proteger”, le ha dicho.

Sin embargo, el joven no se ha fiado de él porque sabe que le va a tener que dar algo a cambio y no quiere deber nada a nadie: “Prefiero dejar las cosas como están, ya me las apañaré”, le ha asegurado.

El preso ha insistido en que lo necesita para desenvolverse en la cárcel y protegerlo, pero Ciriaco le ha dejado claro que odia deber favores. Desde luego, el hijo de Marcelino y Manolita está viviendo su peor pesadilla.