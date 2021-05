Abel recibía una visita inesperada de Guillermo Galán en su casa justo cuando estaba a punto de volver al Gómez Ulla tras haberse cerrado el caso de los viales de morfina y, por ello, haber sido readmitido como médico del hospital.

Galán, preocupado por Estefanía, le confesaba a Abel cuáles eran sus sospechas. El Capitán se quedaba helado con las palabras del abogado.

Tras la confesión de Galán, Sáez de Abascal decide confesarle a Estefanía la gran mentira que había vivido estos últimos días: la misión del CESID se la habían encargado a él pero no a ella, la propuesta fue una estrategia de Abel para que Calonge no se marchase a Barcelona: “Muñoz León no sabe que has colaborado conmigo”

Las palabras de Abel destrozan a Estefanía, no puede creerse esta traición.

¿Habrán roto la confianza entre ambos para siempre?

