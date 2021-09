Abel, atormentado, tras matar a Beltrán: “Tengo que descubrir si me manipuló para que acabara con su vida”

El oscuro pasado de Beltrán fue el culpable de su temido final. Cuando salieron a la luz sus secretos más oscuros, a Abel no le quedó otra que matarle por todo el sufrimiento que había causado.

Sin embargo, la muerte de Beltrán no trajo la tranquilidad que la familia de los Gómez y los Sáez de Abascal esperaban, y aun este estando muerto, todavía sigue ocasionando un par de quebraderos de cabeza.

Abel no puede dejar de pensar en esa noche y se tortura continuamente. En su cabeza ronda un pensamiento intrusivo que no le deja descansar. “Si Beltrán me manipuló para que acabara con su vida no me lo voy a perdonar nunca”, le ha confesado a Estefanía.

¿Será realmente ciertas las sospechas de Abel?

