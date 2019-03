Jon Plazaola confiesa qué canción dedicaría Iñaki a Carmen en 'Allí abajo'

¿SERÁ UNA ROMÁNTICA?

Durante la visita de la cuadrilla de 'Allí abajo' a 'Tu cara me suena' para imitar a Los Manolos interpretando el famoso tema 'All my loving', hemos aprovechando para charlar con ellos y preguntar a Jon Plazaola qué canción elegiría para dedicársela a su amada Carmen. ¿Rompiendo con los tópicos vascos, habrá elegido una romántica? ¡Descúbrelo en este vídeo!