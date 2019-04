La cuadrilla de ‘Allí abajo’ se pone romántica para cantar ‘All my loving’ como Los Manolos

INVITADO GRAN FINAL | LA CUADRILLA DE ‘ALLÍ ABAJO’

Jon Plazaola (Iñaki), Óscar Terol (Antxon), Gorka Aguinagalde (Koldo) e Iker Galartza (Peio) cambian su amado bar Kaia por el plató de ‘Tu cara me suena’ para interpretar a Los Manolos. Con el famoso tema ‘All my loving’,[[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/temas/la_cuadrilla_-_alli_abajo-1||| la cuadrilla de ‘Allí abajo’]] revoluciona el plató con su simpatía y humor con el que nos conquistaron en la exitosa serie de Antena 3. ¡Aupa y olé!