Jenny Beavan se pronuncia sobre su polémica en los Oscar

Jenny Beavan se ha negado a acatar los estándares de etiqueta de la gala, y decidió acudir a la misma con una chupa de cuero -la misma que llevó cuando recogió el premio BAFTA en la misma categoría-.

La diseñadora es una gran profesional reconocida en el sector, pero al parecer muchos de sus compañeros decidieron no aplaudir su triunfo debido a la indumentaria que eligió para la ocasión.

Beavan se ha pronunciado, asegurando que "la gente no tiene por qué aplaudirte; no tiene por qué gustarle tu trabajo" y que "La Academia no impuso ningún código de vestimenta estricto":

"Soy una persona de ir en vaqueros. Tengo ropa para todo, pero los Oscar era algo a lo que, conscientemente, no quería asistir simplemente con el típico traje negro. Soy británica y tengo carácter rebelde, y siempre lo he tenido. Pero, en realidad, ya me habéis visto. Soy bajita. Soy gorda. Realmente estaría ridícula con vestido. En realidad, lo que llevaba en los Oscar era un homenaje a Mad Max -algo así como un look motero-. Pensé, "si no puedes vencerlos, y tampoco unirte a ellos, ¿por qué no hacer algo divertido?". Y a George Miller le encantó. La chaqueta de cuero tenía el símbolo de Immorten Joe en la parte de atrás, y simplemente le estaba haciendo un guiño a 'Mad Max'".

Aún así, la artista dice que las reacciones a su vestimenta fueron mayormente positivas, y que lo único que recibió fueron comentarios favorables al respecto. ¿Crees que Beavan se merecía una ovación mayor?