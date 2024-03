La divertida broma de Chris Hemsworth a Elsa Pataky donde le da la enhorabuena por conseguir un Oscar

Si de algo puede presumir el matrimonio formado por Chris Hemsworth y Elsa Pataky es de su gran conexión. Con el paso de los años la pareja se ha ido asentando, ha formado una bonita familia con tres hijos y se ha convertido en una de las más famosas de Hollywood.

El humor del australiano y el hecho de que Elsa siempre le siga las bromas a su marido hacen que dejen momentazos que luego, en su mayoría, comparten en redes sociales. Si bien el último fue enseñar cómo se hacen los bebés en Australia, ahora gracias a los Oscar han vuelto a protagonizar un vídeo de lo más divertido.

A través de redes sociales Chris Hemsworth ha enseñado qué han hecho él y su mujer camino a la gala de los Oscar 2024, en la que Oppenheimer ha sido el foco de las miradas por haber conseguido 7 estatuillas doradas.

Subidos en un coche se puede ver al matrimonio Hemsworth Pataky ya arreglado y preparado. Mientras Elsa graba su look, Chris acaba diciendo: " Y los nominados por crear películas que nos hacen pensar y sentir sinceramente son... Aquí van los nominados. Y la ganadora es... ¡Elsa Pataky, enhorabuena!".

Elsa contesta riéndose: "Oh, gracias". Tras esto, Chris continúa su discurso: "Ella no podría estar aquí sin mí. Me agradece a mí principalmente su premio y básicamente todo en su vida. De nada cariño, te quiero".

Mientras él hace su pequeña performance ella no puede evitar reírse y mirar a cámara poniendo gesto de no entender a su marido. La frase final de Chris diciendo que la quiere hace que Pataky conteste y le diga igualmente: "Te quiero".

Chris, además, ha añadido al vídeo que ha subido las siguientes palabras: "¡Un pequeño ensayo de los Oscar con Elsa! Enhorabuena cariño". Justo después, ya posando en la alfombra roja, la pareja ha protagonizado otro gran momento junto a Robert Downey Jr. y su mujer Susan. Los cuatro se han hecho fotos juntos dejando una gran imagen de los actores de Thor y Iron Man para el recuerdo, como se puede ver en el vídeo de arriba.

En lo que respecta al post de Instagram donde salen "ensayando", los comentarios no han tardado en llegar: "Estáis increíbles", "me encanta esta pareja", "él es muy mono", "bonita pareja". La publicación en cuestión acumula ya más de 260.000 me gusta y miles de comentarios que no solo hacen alusión a la broma del actor de Thor, sino también a lo guapos que les han visto en la noche más importante del cine.