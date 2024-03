El escotado vestido de Sydney Sweeney que ya lució Angelina Jolie en los Oscar hace 20 años

Los Oscar 2004 han dado mucho de qué hablar. Además del éxito de Oppenheimer en la gala o la actuación memorable de Ryan Gosling cantandoI´m just Ken de Barbie. De lo más destacado de la noche suelen ser los vestidazos que las celebrities lucen sobre la alfombra roja.

Esa noche no solo se lucen lookazos en la gala de los Oscar luego se celebran importantes fiestas como la de Vanity Fair, donde se congregan todas las estrellas del cine, televisión y espectáculos diversos que no asisten al evento en sí.

Una de ellas fue la actriz Sydney Sweeney quien deslumbró con su belleza ante los medios. Aunque lo más llamativo de su estilismo es que usó un vestido que ya había llevado Angelina Jolie hace 20 años, casualmente en los Premios Oscar 2004.

Se trata de un vestido firmado por el diseñador estadounidense Marc Bouwer con un estilo muy old Hollywood con una tela de seda en color hueso con un espectacular escote en V que llevó con un bonito peinado, también muy estilo clásico.

Angelina Jolie en los Premios Oscar 2004 | Getty

Sweeney decidió llevarlo incluso con el chal que lució Angelina y con un collar muy similar al que la actriz de Maléfica eligió en su momento.

Por su parte, la actriz de Euphoria ha escrito en su cuenta de Instagram: "Gracias Marc Bouwer por sacarme este vestido icónico del baúl de los recuerdos, fue un honor llevar un pedazo de historia".

Sydney Sweeney se ha convertido en uno de los rostros más importantes del cine y la televisión actual. Tras su éxito en Euphoria, la hemos podido ver en la comedia Anyone But You (Cualquiera menos tú) o Madame Web.