El momento de Demi Moore con todas sus hijas en vestidazo para la fiesta de los Oscar

La gala de los Oscar acaba dejando para el recuerdo infinidad de momentos, ya que son muchas las personalidades que acuden a la gala o a las fiestas que se celebran al acabar esta. La ceremonia finalizó con Oppenheimer alzándose con siete estatuillas doradas y un sinfín de anécdotas.

Pero la cosa no acabó ahí. Tras la entrega de premios las cámaras y buena parte de las estrellas se trasladaron a la famosa fiesta que celebra después Vanity Fair. Ahí muchos famosos cambiaron de look y pasearon nuevamente por la alfombra roja. Quienes no podían faltar a esta cita fueron Demi Moore y sus hijas Rumer, Scout y Tallulah.

La actriz acudió muy bien acompañada derrochando mucho estilo. Tras la fiesta, todas ellas han querido registrar este gran momento vivido juntas en su muro de Instagram. Scout ha optado por compartir únicamente la imagen en la que salen todas juntas y ha puesto: "Gran noche para las chicas". Lo más llamativo de su publicación es que Emma Heming, esposa de su padre Bruce Willis, ha comentado también: "¡Guapas!". Esto da cuenta de la buena relación y unión que están teniendo todas en estos difíciles momentos.

Hay que recordar que Bruce Willis fue diagnosticado con una demencia frontotemporal y que tanto su mujer, como sus cinco hijas y su exmujer Demi Moore están ahí día a día brindándole todo su apoyo en este duro proceso.

La pequeña de las hermanas, Tallulah, también ha compartido dos posts. En uno sale sola mostrando su espectacular traje floral de palabra de honor: "¡Primera Vanity Fair de esta baby! Fue como un sueño, gracias a todos lo que lo han hecho cobrar vida!".

Tras esto, ha subido la misma foto que su hermana Scout y ha añadido: "Mi aquelarre es fuerte".

Quienes tampoco han querido dejar de subir sus looks y la foto familiar han sido Rumer y Demi Moore. La hermana mayor ha optado por poner: "Noche de paseo con mis mujeres favoritas". Y la cabeza de familia, por su parte, ha acompañado su post de las siguientes palabras: "Noche de chicas en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair".

Han sido miles los comentarios que han dejado en Instagram los usuarios en cada uno de los posts: "Quiero estar en este grupo de chicas", "todas guapísimas", "qué bellezas", "qué mujeres tan guapas". Muchos también haciendo referencia, nuevamente, al parecido entre Scout Willis y su madre, algo que ya se había comentado en otras ocasiones en las que se las ha podido ver juntas.

Sin duda, las hermanas Willis están siendo ejemplo de fortaleza y unión en esta época tan complicada y su madre está siendo su mayor apoyo para sobrellevar la situación. Los Oscar 2024 han sido una buena oportunidad para disfrutar todas juntas y desconectar por un momento.