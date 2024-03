Ryan Gosling revela que fueron Eva Mendes y sus hijas quienes le dieron consejos para la actuación de I'm Just Ken

Ryan Gosling ha roto su silencio tras su memorable actuación en los Premios Oscar el pasado domingo.

El actor de Barbie estaba nominado por su papel de Ken, y también lo estaba la canción original de la película, "I'm Just Ken", que interpretó en directo durante la ceremonia.

Su performance de "I'm Just Ken" levantó a todo el teatro y dejó momentazos cantando con Margot Robbie y Greta Gerwig, y también con su amiga Emma Stone.

La actuación de Ryan Gosling en los Oscar | Reuters

Inspirada en una mítica actuación de Marilyn Monroe y con más de 70 Kens con look cowboy sobre el escenario, la actuación de Gosling ya es historia viva de los Oscar.

Ahora el actor ha contado orgulloso que su mayor ayuda para lograr esa gran actuación fue precisamente su familia.

Eva Mendes y sus hijas, Esmeralda y Amada, de 9 y 7 años, dieron consejos a la estrella.

"Fue genial. Fue muy divertido porque vinieron al ensayo general el día antes, y estuvieron en la primera fila. Me dieron algunos consejos y algunos cambios, todo apuntes geniales", ha contado en el festival SXSW, donde presenta su nueva peli The Fall Guy.

"Son una parte enorme de esto para mí... fue su interés en Barbie y poco interés en Ken lo que me animó a entrar en esto en primer lugar. Ha sido precioso tenerlas aquí en el final", ha asegurado. Aunque Ryan también reconoció por qué no había dejado que sus hijas viesen Barbie.

Muchos se preguntaron también por la ausencia de Eva Mendes en la gala para apoyar a "su hombre", como ella lo llama, que estaba nominado. Lo cierto es que sí estuvo en su camerino, como ha revelado después, pero mantuvo un perfil muy bajo.