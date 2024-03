¿Estaba desnudo del todo? La foto frontal y trasera de John Cena en los Oscar donde se desvela qué había debajo del sobre

De todos los presentadores que aparecieron en la pasada gala de los Oscar 2024 para dar un premio el más destacado fue John Cena quien sorprendió al aparecer desnudo sobre el escenario del Teatro Dolby.

Cena fue el encargado de dar el Oscar a Mejor Vestuario, que finalmente recayó en Pobres Criaturas, y decidieron hacer un guiño a un momento de la ceremonia de 1974 cuando un espontáneo apareció completamente desnudo sobre el escenario de los Premios de la Academia de Cine.

El actor se cubrió solo con el sobre del ganador hasta que le pusieron una especie de cortina antes de decir el vencedor. Pero ahora han salido una fotos detrás de cámaras donde se puede ver que John Cena tapó estratégicamente sus partes para que no se viera nada.

La productora ejecutiva de Jimmy Kimmel Live, Molly McNearney, y el director alternativo de Walt Disney TV, Rob Mills, han hablado con Variety para explicar cómo lo llevaron a cabo: "Había muchas reticencias no sólo ante una multa de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), sino también ante posibles quejas".

La foto que desvela cómo tapo John Cena su desnudo en los Oscar 2024 | Cordon Press

En un principio querían que se notara que no estaba del todo desnudo pero los productores se esforzaron en crear esta ilusión: "Voy a educarlos un poco aquí", explica Mills. "El bulto no puede asomar, y no puedes enseñar la raja ¿Qué pasa si se le cae esa tarjeta? Entonces, nos aseguramos de que, para todos los efectos, pareciera un muñeco Ken desde el principio. Su raja estaba cubierta en la parte posterior y luego el sobre tenía velcro para que no se cayera. Pero más allá de eso, estaba desnudo".

La foto de espaldas de John Cena donde desvela cómo tapo su desnudo en los Oscar 2024 | Gtres

"Estaban sudando", asegura sobre los ejecutivos de SyP. "Creo que al final todos llegamos a un punto en el que estábamos cómodos, SyP estaba cómodo y eso no comprometió en lo más mínimo la comedia. Estaba muy agradecido de que no tuviéramos que enviarlo allí en calzoncillos blancos, lo que estoy seguro que el departamento legal hubiera preferido".

Para después terminar diciendo que lo que buscaban era generar el debate de si estaba realmente desnudo o no: "¡Eso es lo que quería!", declara McNearney. "Tal vez no sea lo que ellos querían. ¡Eso era definitivamente lo que yo quería!".