Ryan Gosling acude a los Oscar con su hermana y su madre, que parecen gemelas

Aunque Oppenheimer ha sido la gran vencedora de los Oscar 2024 tras llevarse 7 premios, entre ellos los más importantes de la noche. Fue Barbie y, concretamente Ryan Gosling, quienes dieron los mejores momentos de la gala.

Gosling estaba nominado a Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Ken en la película dirigida Greta Gerwig. Finalmente la cinta protagonizada por Margot Robbie solo se llevó un Oscar de los 8 a los que aspiraba, y fue por a Mejor Canción por What I Was Made For?, de Billie Eilish y Finneas OConnell.

Pero si hay un instante que ha levantado al público y, seguro será el más recordado de esta gala, ha sido cuando Ryan Gosling se ha subido al escenario para cantar el tema de Barbie, I'm Just Ken. La actuación ha sido todo un espectáculo donde el actor estaba espectacular vestido completamente de rosa.

En esta gran noche para Ryan estuvo acompañado por su familia más cercana. No se trata de Eva Mendes y sus dos hijas, quienes no suelen estar al lado del actor a eventos públicos. Estamos hablando de su madre, Donna, y su hermana, Mandi.

Ryan Gosling con su hermana Mandi, su madre Donna y su padrastro Valerio Attanasio en los Oscar 2024 | Getty

Así, el intérprete posó orgulloso con ellas dos y su padrastro Valerio Attanasio en la alfombra roja y, también lo pudimos ver sentado a su hermana en las butacas del Teatro Dolby de Los Angeles, donde derrochaban complicidad.

Ryan estaba vestido con una elegante traje negro de Gucci con detalles en plata, camisa abierta y calcetines rosa, haciendo un guiño a Barbie. Mientras su hermana lucía un ajustado vestido de manga larga y lentejuelas en tonos dorados y negros con estampada pata de gallo. Su madre se decantó por el negro con una apertura lateral en la falda y un escote asimétrico.

No es la primera vez que la hermana de Ryan lo acompaña a algún evento, ya en verano pudimos verla antes del estreno de Barbie en una de las presentaciones que hicieron en Hollywood donde escribió entonces en su cuenta de Instagram:

"Siempre digo que gané la lotería de hermanos y este es solo uno entre un millón de ejemplos: ¡generalmente no son tan públicos! ¡Gracias Internet por todas tus amables palabras! Hubo tanta alegría y #kenergy en este evento, pensé que todo mi corazón estallaría con lo orgullosa que estoy de lo que Ryan trae al mundo y es tan amable cómo comparte la emoción de su mundo conmigo".

Sin duda unas palabras de Mandi Gosling donde demuestra la gran relación que tiene con el actor.