10 actores y actrices que, a pesar de lo que creías, todavía no tienen un Oscar

TODAVÍA SIN ESTATUILLA

El hecho de que Leonardo DiCaprio todavía no cuente en su haber con ningún Oscar, es ya casi una leyenda de Hollywood. Blanco de todas las bromas posibles y fuente de inspiración para los memes de los internaturas, la última nominación de DiCaprio está despertando todas las alarmas. ¿Se hará por fin con una estatuilla? Pero no solo él ha sido varias veces ninguneado en los premios de La Academia. A continuación recopilamos una serie de 10 actores y actrices que todavía no tienen ningún Oscar, aunque mucha gente piense lo contrario.