Dominic West rompe su silencio sobre el escándalo de ser pillado con Lily James y asegura que su mujer "bromea" con ello

Dominic West protagonizó una de las tramas más seguidas del 2020, cuando fue pillado besándose y en actitud muy cariñosa con la actriz Lily James en Roma.

Las fotos dieron la vuelta al mundo hasta el punto de que West tuvo que correr de vuelta a Inglaterra y mostrar un frente unido junto a su mujer de más de una década, la aristócrata Catherine FitzGerald, con la que tiene 5 hijos.

Lily James mantuvo un perfil más bajo y no se ha pronunciado desde entonces, pero Dominic ha roto ahora su silencio años después sobre ese tiempo tan "estresante" y asegura que ahora incluso bromea sobre ello con su mujer.

"No me gusta hablar por mi mujer, porque obviamente fue horrible, especialmente para ella. Pero sí que bromeamos sobre ello a veces", reconoce a The Times.

"Cada vez que salíamos juntos, los medios decían siempre que estábamos 'presentando una muestra de unidad'. Incluso aunque solo estuviéramos en cola para aparcar el coche o lo que sea, y aunque no pudiera estar más lejos de la realidad", recuerda.

Dominic West y su mujer Catherine FitzGerald | Getty

"Así que cuando salimos decimos en plan, '¿nos vamos a hacer una muestra de unidad por Londres?'", revela West.

"Fue una situación absurda. Fue increíblemente estresante para mi mujer y mis hijos, pero hubo momentos más livianos. Y eso fue lo mejor que salió de eso, en realidad", termina reflexionando.

Lily y Dominic coincidieron en la capital italiana para rodar The Pursuit of Love, la cinta en la que se le pudo ver juntos como puedes recordar arriba.