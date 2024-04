Los mensajes públicos de William Levy y su hijo en medio de la polémica con la policía en la separación de Elizabeth Gutiérrez

William Levy es uno de los personajes de los que más se está hablando en las últimas semanas después de que Elizabeth Gutiérrez revelar, con lágrimas en los ojos, que habían roto su relación.

Pero la polémica llegaba poco después de saberse que se habían vuelto a separar al salir a la luz que la policía tuvo que acudir hasta en 4 ocasiones a la casa del actor, durante lo últimos meses.

De hecho, hace unos días se hizo público un vídeo que grabó la policía durante una de sus visitas después de que Elizabeth y su hija Kailey los llamaran diciendo que había una mujer en la casa del actor.

En medio de todo este revuelo todos los miembros de la familia han seguido compartiendo cosas a través de sus redes de Instagram mostrándose alejados de la polémica.

Así, William ha publicado un vídeo de su hijo Christopher donde se le ve jugando al beisbol: "LETS GOOOOOO!!!! !!! First Pitch of the game Pa La Calle !!!! Siempre quería verlo que sacara el primer pitcheo del juego and there it is !!! So proud of you champ !!! 3-4 HR 2RBI 3R #baseball #heritageboys", escribe.

Publicación a la que el joven le ha contestado con un "Te quiero papá".

Es habitual que William acuda a los partidos de su hijo y suelen mandarse mensajes a través de las redes. Así, hace unos días le decía el cubano en un post de su hijo: "Mi campeón hermoso!!!!! Estás lleno de Luz gracias a Dios papi. Como siempre te he dicho “ Dios no desperdicia ningún sacrificio".

Según se ha publicado en los medios, tras la separación el hijo ha seguido viviendo con su padre. Mientras que su hija Kailey se ha trasladado con su madre al apartamento al que se ha ido a vivir después de separarse.