Oscar 2014: Los cinco momentos menos buenos de la gala

1. El no Oscar de Esteban Crespo

Y una vez más... nos fuimos con las manos vacías. Esteban Crespo y su cortometraje 'Aquel no era yo', que narra la historia de los niños soldado en África, se quedó sin Oscar. La estatuilla al Mejor Cortometraje de Ficción finalmente fue para el corto danés 'Helium', de Anders Walter y Kim Magnusson. Crespo fue acompañado a la gala por los protagonistas del corto Gustavo Salmerón y Alejandra Lorente, así como por el productor ejecutivo, José Luis Matas-Negrete, que se tuvieron que ir de vacío.

2. La desafortunada broma de Ellen DeGeneres a Lizza Minelli

La presentadora de la gala, Ellen DeGeneres, tuvo su comentario más desafortunado en el discurso de apertura cuando se metió con el aspecto físico de Lizza Minelli. "Creo que es uno de los mejores imitadores de Liza Minelli que he visto nunca. Buen trabajo, señor", dijo DeGeneres ante la sorprendida reacción de la mítica intérprete y gran parte del teatro. Después, la conductora de la gala colgó una foto en Twitter junto a la actriz y cantante, dejando claro que aunque la broma fuese algo 'pesada', Minelli no le guardó ningún tipo de rencor.

3. El olvido de Sara Montiel en el In Memoriam a los fallecidos

En el mítico homenaje a los caídos del último año, en el que aparecieron el recientemente fallecido Philip Seymour Hoffman, James Gandolfini y Paul Walker, entre otros muchos, se olvidaron de la actriz Sara Montiel, hecho bastante comentado en los medios y las redes sociales, que no ha sentado muy bien entre los seguidores de la mítica artista española.

4. El inglés de Penélope Cruz

La actriz fue la encargada de presentar el premio, junto a Robert de Niro, en la categoría de Mejor Guión Original, que finalmente fue para Spike Jonze por su libreto de ‘Her’. Una vez más la actriz madrileña demostró que, tras tantos años en la industria hollywoodiense, su pronunciación del inglés aún deja mucho que desear.

5. Leonardo DiCaprio se queda sin Oscar de nuevo

Con 'El lobo de Wall Street', era la cuarta vez que Leonardo DiCaprio optaba a un Oscar. Sus nominaciones por 'El aviador', 'Diamante de Sangre' o '¿A Quién Ama Gilbert Grape?', en esta última en la categoría de Mejor actor de Reparto, no le otorgaron la codiciada estatuilla y, con la última de Scorsese se ha vuelto a ir de vacío. En este caso, el premio finalmente fue para Matthew McConaughey por su papel en ‘Dallas Buyers Club’. Los 'memes' al no Oscar de DiCaprio no han tardado en difundirse por la red.