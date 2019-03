Ellen DeGeneres baila para promocionar la gala de los Oscar 2014

Los premios Oscar están a la vuelta de la esquina y las promociones para anunciar la esperada gala acaban de comenzar.

Tras conocer hace pocos días que el logotipo de los Oscar cambiaba de imagen, ahora la Academia ha difundido un video promocional para la ansiada gala, que todo el mundo espera, donde se entregarán las estatuillas doradas a los que se alcen como vencedores.

En el video, podemos ver como la que será la conductora de la gala, Ellen DeGeneres, se prepara para salir a la calle, donde la acompañan alrededor de unos 250 bailarines que bailan al ritmo de la canción 'The Walker', del grupo indie Fitz and The Tantrums.

La gala de los Oscars 2014 será presentada por Ellen DeGeneres el 2 de marzo del 2014 y tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, en California.