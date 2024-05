Kristen Stewart afirma que le parece "falso" celebrar las películas dirigidas por mujeres

Kristen Stewart alcanzó la fama a nivel mundial con la saga de Crepúsculo y su carrera creció notablemente. Desde que acabaran estas películas la actriz ha participado en un sinfín de proyectos y su carrera se ha asentado. A nivel personal se encuentra en un muy buen momento, ya que está felizmente prometida con Dylan Meyer.

En la actualidad se encuentra promocionando su última película, Love Lies Bleeding, y se está preparando para un nuevo proyecto con el que va a volver a sus orígenes vampíricos. Para charlar sobre su última cinta, la actriz ha concedido una entrevista en la que también ha hablado sobre cómo se siente en este momento y ha aprovechado para dar su visión de la industria en temas de igualdad y sobre qué papel tienen en su vida las redes sociales.

"Estoy muy muy contenta de tener exactamente mi edad. Como actriz, se espera de mí que me supedite a las visiones de otros. Te vuelves codiciosa; sienta bien que te llamen... incluso si no te encanta el tema. Creo que es bueno que, a medida que he crecido, prefiera adaptar mis experiencias a objetivos orientados a resultados, en lugar de decir simplemente: 'Esto me va a hacer sentir bien ahora mismo'", ha explicado la intérprete de 34 años a Net A Porter.

A nivel personal ha alcanzado muchas metas, pero sobre la industria del cine en general no tiene la misma visión. Ha recordado sus inicios y ha querido hacer referencia a la situación actual con las mujeres.

"Aunque aún seguimos siendo emocionalmente violentos con las mujeres, ahora es mucho más pasivo agresivo. Antes era puto directo", ha reivindicado Kristen. A esto ha añadido: "Existe la idea de que podemos marcar estas pequeñas casillas de la lista y luego acabar con el patriarcado y con la idea de que todos estamos influidos por él. Es fácil para ellos decir: 'Mira lo que estamos haciendo. ¡Estamos haciendo la película de Maggie Gyllenhaal! ¡Estamos haciendo la película de Margot Robbie!' Y dices, está bien, genial. Has elegido cuatro contadas... Y admiro a esas mujeres, amo a esas mujeres pero parece falso. Si nos felicitamos unas a otras por ampliar la perspectiva, cuando en realidad no hemos hecho lo suficiente, entonces dejamos de ampliarla".

Tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de hablar sobre el nuevo paradigma que acompaña a la sociedad actual: las redes sociales. En primer lugar, las ha calificado como "falsas", aunque ha querido matizar sus palabras: "Pero luego pienso que eso es presuntuoso y totalmente reduccionista porque en todo lo que estás viendo, puedes ver algo de verdad al respecto". Kristen ha admitido que ella tiene una cuenta privada en la que sube contenido lejos de los focos y de los medios de comunicación y que lo utiliza para subir "selfies con amigos".