Sale a la luz la tensión de Winona Ryder y Angelina en Inocencia Interrumpida y cómo Jolie "intimidaba" a esta actriz

En 1999 se estrenaba una de las películas más importantes en la carrera de Winona Ryder y Angelina Jolie, Inocencia Interrumpida. Cinta que le valió el Oscar, Globo de Oro y Sag Award a Angelina a Mejor Actriz de Reparto.

La película cuenta la vida de unas jóvenes chicas que luchan contra sus enfermedades mentales en un psiquiátrico en 1967. Donde la rivalidad entre dos de ellas Susanna (Winona Ryder) y Lisa (Angelina Jolie) marcan los tiempos del lugar.

En el reparto esta una jovencísima Elisabeth Moss que interpretó a Polly (Torch), un chica con parte de su rostro y cuerpo quemada que padece esquizofrenia. Ahora, la protagonista de El cuento de la criada ha recordado su paso por la película en el podcast Let's Talk Off Camera de Kelly Ripa mientras promociona su nueva serie de The Veil.

En la entrevista Moss ha comentado como en la vida real también se formaron dos grupos entre las actrices motivadas por esta tensión que había entre los personajes: "Había dos bandos. Estaba el bando de Winona Ryder y el de Angelina Jolie. … Fuera de cámara, pero basado en lo que estaba en cámara, basado en el guion", confiesa la actriz.

"Yo pertenecía al grupo de Winona Ryder. El grupo de Angelina Jolie era realmente una pasada. Me sentía intimidada por el bando de Angelina Jolie. Pero no pensé en ningún momento poder estar en ese grupo", sigue diciendo.

"He hablado con Angelina desde entonces y es encantadora, pero en ese momento fue increíblemente intimidante. Nunca mencioné el tema. Estoy segura de que ella no tenía ni idea de lo que estaba hablando de todos modos. Definitivamente no era lo suficientemente guay como para estar en su grupo", comenta.

Elisabeth Moss asegura que poder estar en Inocencia Interrumpida fue "una experiencia increíble": "Tenía 15 o 16 años. Mi madre todavía estaba conmigo yendo al set. Estuve con todas estas estrellas de cine. ¡Winona Ryder! ¡Angelina Jolie! ¡Clea DuVall! ¡Britney Murphy! Este increíble elenco de mujeres. Fue como caer en el Mago de Oz. Me sentí tan asombrada por mi entorno y por trabajar con Winona y Angelina, y eran muy diferentes e interesantes", concluye.