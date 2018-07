El carnaval en los Oscar: los mejores disfraces (y no disfraces) vistos en las galas

Hace pocos días conocimos la lista de los artistas encargados de presentar los premios que se repartirán en la gala de los Oscar 2014 entre los que se encuentran nombres como Penélope Cruz, Jennifer Lawrence, Jamie Foxx o Robert de Niro, entre otros muchos.

Las 85 ediciones de los premios que ya hemos vivido nos han dejado momentos divertidos, emocionantes, aburridos, impactantes… y algún que otro disfraz.

La gala número 86, que tendrá lugar este domingo 2 de marzo, coincide con el fin de semana en el que se celebra la fiesta del mes de febrero por excelencia: los carnavales

Por ello, hemos hecho un repaso a las galas pasadas para encontrar aquellos presentadores, nominados o invitados que decidieron asistir a su cita con los Oscar vestidos de una manera 'diferente'.

Algunos artistas encargados de presentar la propia gala o algunos de los premios en las diferentes categorías se animaron a subirse al festival del carnaval y plantarse un disfraz en plena gala, o en la alfombra roja.

Desde Whoopi Goldberg como conductora en las galas de 1999 y 2002, ataviada con todo el atuendo de la Reina Isabel I en la primera, y con un traje muy de carnaval, con plumas incluidas, en la segunda hasta Ben Sltiller y sus disfraces de croma verde y de Na'vi de 'Avatar' para presentar un premio en las galas de 2006 y 2010, respectivamente.

Más recientemente, los presentadores de la gala del 2011 James Franco y Anne Hathaway, se disfrazaron durante uno de sus discursos. Él de Marilyn Monroe y ella muy masculina, pero con tacones de purpurina, causando las risas de los allí presentes.

En el 2012, el momento cómico de la noche no fue durante la gala, sino en la alfombra roja cuando Sacha Baron Cohen apareció disfrazado de dictador, pese a ser advertido por la organización de que no debía hacerlo. Con dos mujeres como guardaespaldas obligó actuar a los cuerpos de seguridad de la alfombra roja cuando empezó a esparcir en plena alfombra las cenizas que traía en una urna con la foto de Kim Jong-il.

VESTIDOS QUE PARECEN DISFRACES

Otros, sin embargo, sin que su intención fuese disfrazarse, pareció que lo hacían. Un claro ejemplo de ello fue cuando en el 2001, la cantante islandesa Bjork, nominada por la canción 'Dancer in the Dark', se plantó en la alfombra roja con un vestido de plumas y con una cabeza de cisne colgando del cuello. Aunque parezca increíble, no era un disfraz.

Un vestido hecho a base de 'Americans Express' doradas lució la diseñadora Lizzy Gardiner en la alfombra roja, la cantante Faith Hill con uno de plumas multicolor y Helena Bonham Carter y su peculiar estilo, nos han dejado varios de los trajes más llamativos de la ‘red carpet’.

Más ejemplos de vestidos que podrían ser disfraces son los extremadamente pomposos que lucieron la nominada en 1992, Geena Davis por 'Thelma & Louise', Liz Taylor 1949 o Kim Basinger en el 2000.

Whoopi Goldberg, volvió a deleitarnos cuando se vistió con lo que podría pasar perfectamente como disfraz de princesa Disney: un vestido-pantalón muy colorido en verde y morado en una de sus galas como invitada.