¿Qué posibilidades tiene 'Los Miserables' de ganar el Oscar a mejor película?

La película 'Los Miserables' parte como una de las favoritas de esta edición, habiendo recibido ocho nominaciones en las categorías de Mejor Película, Mejor Actor (Hugh Jackman), Mejor Actriz de Reparto (Anne Hathaway), Mejor Vestuario (Paco Delgado), Mejor Maquillaje y Peluquería (Lisa Westcott y Julie Dartnell), Mejor Canción Original ("Suddenly" de Schönberg, Kretzmer y Boublil), Mejor Diseño de Producción (Eve Stewart y Anna Lynch-Robinson) y Mejor Mezcla de Sonido (Andy Nelson, Mark Paterson y Simon Hayes).

Pero, ¿cuáles son sus opciones reales?, ¿Podría ganar 'Los Miserables' el Oscar a mejor película?

En contra: Las críticas al director y la falta de consenso

Antes de que la carrera empezara, muchos ya consideraban a 'Los Miserables' como la gran favorita para el premio, que ha terminado sufriendo las consecuencias de generar tan altas expectativas.

El mayor problema con el que cuenta la cinta de Tom Hooper a la hora de hacerse con la estatuilla es precisamente la falta de consenso que hacen de 'Argo', 'Lincoln' o 'El lado bueno de las cosas' las claras favoritas a ganarlo.

La epopeya musical de 'Los Miserbales' divide a crítica y espectadores. O la amas o la odias, parece no haber término medio. En las salas, las ovaciones y lágrimas han quedado empañadas por los bostezos y abandonos. En esta eterna guerra, conviene pararse a pensar si la gente que acude al cine lo hace consciente de que es una obra musical en la que se canta en el 98% de la película.

La no nominación de Tom Hooper a mejor director, es otro factor a tener en cuenta que supone un obstáculo en la carrera por el Oscar. En este sentido, conviene recordar que Ben Affleck tampo está nominado como director de Argo y no por ello deja de sonar cada vez con más fuerza para proclamarse como la gran vencedora de la noche.

En cuanto a las críticas, el director atesora la mayoría de ellas. La propuesta personal y arriesgada de Tom Hooper en centrar el peso de la película en el lucimiento de los actores mediante el abuso de primeros planos no ha terminado de convencer. El recurso hace brillar al casting pero huye de la grandilocuencia que se esperaba de la obra.

Por el contrario, el hecho de que los actores interpreten los temas en directo supone un acierto en toda regla que impregna el resultado final de naturalidad y realismo. Otro punto a favor de ‘Los Miserables’ que bien merece ser mencionado, es que la película consigue superar la sensación de confusión argumental que acompañaba al musical original.

Su irregular recorrido por la temporada de premios sólo ha sido favorable para Anne Hathaway. Con el Globo de Oro y el SAG a mejor actriz de reparto, la actriz de ‘Princesa por Sorpresa’ parece tener garantizada la estatuilla. El plano secuencia de Fantine entonando el ‘I Dreamed a Dream’ ha pasado a formar parte sobresaliente de la historia viva del cine. Anne está inmensa, la expresividad en sus ojos, la voz rota y el dolor con el que canta las desgracias de Fantine le han valido el respeto y el reconocimiento del gremio, el público y la crítica.

A favor: El casting y la música cantada en directo

Hugh Jackam también sale reforzado después de dar vida a Jean Valjean. Es poco probable que el Australiano se lleve el Oscar porque le ha tocado luchar con un titán de las dimensiones de Daniel Day-Lewis que podría hacerse con el tercer Oscar de su carrera. En cualquier caso, la nominación es un reconocimiento a su carrera, un verdadero despegar después de más de 40 películas. El actor ha sabido aprovechar la carga dramática del personaje y sale fortalecido y victorioso.

Con sus puntos a favor y en contra, no cabe duda de que la mejor defensa de la película corre a cargo de sus fans. 'Los Miserables' no es una película perfecta y puede ser irregular, pero cumple con creces. Un viaje de más de dos horas de duración a través de la supervivencia, la tragedia, el destino, la culpa, el sacrificio y la redención que emociona, sobrecoge y no deja indiferente a nadie.