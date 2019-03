Del Prado: "Vamos a ver cuántos no se lleva' Lincoln' y cuántos se reparten las demás"

Las apuestas para la 85 edición de la gala de los Oscar ya están en marcha después de que Emma Stone y Seth MacFarlane desvelasen quienes son los nominados. 'Lincoln' ha sido el film más repetido con doce candidaturas para ganar la deseada estatuilla; pisándole los talones se sitúa 'La vida de Pi' con once nominaciones, 'El lado bueno de las cosas' ha conseguido ocho frente a los siete que han acumulado 'Los Miserables' y 'Argo'. 'Danjo Desencadenado' opta a cinco galardones.

El periodista especializado en cine, Gonzalo de Prado ha querido hacer su particular análisis sobre la lista de nominados y ha avanzado que le hubiese gustado que Argo estuviese más metida en la lucha. Del Prado considera que es muy complicado hacer una quiniela ganadora, porque es difícil saber si los académicos se decantarán por el "Hollywood clásico" o arriesgarán un poco más. Asumiendo el riesgo el periodista cree que "La noche más oscura' de Kathryn Bigelow, puede ser una buena opción y si nó, 'Lincoln', este biopic del presidente de EEUU dirigido por Steven Spielberg es un relato clásico que suele gustar en Hollywood.

Del Prado se ha mostrado prudente ante el aluvión de nominaciones conseguidas por 'La vida de Pi' y añadió que le recuerda a la situación vivida con la película de aventuras de Martin Scorsese, 'La invención de Hugo' que en su año se impuso como el trabajo con más candidaturas, once, de las que finalmente sólo logró cinco galardones. El periodista reconoce que es una película que ha gustado, pero no sabe si llegará a ser la apuesta de los académicos y destaca "vamos a ver cuántos no se lleva Lincoln y cuántos se reparten las demás".

Preguntado sobre Blancanieves Gonzalo no tiene dudas de que esta película se ha visto perjudicada por The Artist, la comedia romántica de origen francés que en 2012 se impuso con cinco estatuillas de las diez a las que fue nominada. Del Prado cree que "para Blancanieves ha sido un handicap, yo creo que ha influido que el año pasado haya ganado una película muda en blanco y negro".