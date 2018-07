¿Sabías que el caviar se cata con las manos?

UN PLACER GASTRONÓMICO PARA ESTA SEMANA SANTA

Hay varias cosas que no sabemos sobre el caviar, y una de ellas es que no es tan prohibitivo como creemos a priori. Una latita de 10 g de Caviar Nacarii, una compañía ubicada en la Vall d'Aran, en pleno Pirineo de Lleida, cuesta 22 euros, y acompañada de una buena copa de cava puede ser el aperitivo ideal para alegrar cualquier noche. No vamos a llenarnos, desde luego, pero si podremos disfrutar de unos bocados de este producto delicatessen del que a menudo sabemos tan poco.

El caviar son las huevas de la esturiona, que se extraen cuando están en su punto óptimo y, en el caso de Nacarii, se venden en latas de varios tamaños, precisamente para que este producto que aparece como prohibitivo en nuestro imaginario colectivo sea accesible para todos los comensales. Nos acercamos a la tienda que la compañía tiene en Barcelona (Borí i Fontestà, 4) y no solo nos introdujimos en el mundo del caviar, sino que nos enseñaron a catarlo. Y sí, se hace con las manos.