Las recetas más irresistibles de 2017: postres con Nutella, Oreo, Kit-Kat y Kinder

CON NUTELLA O NOCILLA

Pastel rápido de Nutella

Una de las recetas con más éxito de este año ha sido este pastel que se prepara en un momento y sale buenísimo.

Brownie de Nutella

¿Se te ocurre un postre mejor? Esta maravilla es una mezcla de dos productos sin enemigos: el brownie de chocolate y la crema de cacao. Sigue el paso a paso y obtendrás esta maravilla con la que es imposible que la cena acabe mal:

Estrella de Nutella

No es para poner en el árbol. Esta estrella es de hojaldre y se comparte con la mano: una punta por comensal.

Tarta de Nutella y avellanas

La pinta se corresponde con el gusto: maravilla de postre de la que tenemos la receta paso a paso:

Tarta de queso con Nocilla

Evitarás la discusión entre quienes siempre, sin excepción, eligen tarta de queso y los que no son capaces de renunciar al chocolate.

CON GALLETA OREO

Coulant de Oreo con chocolate blanco

Brutal por fuera y por dentro. Una de esas recetas para salivar y para conquistar al personal.

Kream Ball de Oreo

Galletas Oreo, helado de nata y chocolate blanco: ¿Qué puede ir mal en esta receta?

Flan de oreo

Un postre clásico con sabor de moda: el de estas famosas galletas, protagonistas de tantas recetas:

CON HUEVO KINDER

Coulant de Kinder

Si no te convence el de oreo, a ver si eres capaz de decir que no a esta maravilla. No es necesario ser niño para disfrutar como tal.

CON CHOCOLATINA KIT-KAT

Kit Kat frito

¿Hay manera de añadir más calorías a un postre? Si nos olvidamos de eso, es innegable que es maravilla pura para el paladar: