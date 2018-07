Cocinar con la boca: la broma que podría convertirse en una moda

Todo empezó a finales del año pasado. Riva Godfrey se presentaba con un vídeo en You Tube donde era capaz de cocinar el relleno de un pavo de navidad utilizando solamente su boca. Allí iba mordiendo y mezclando todos los ingredientes de una manera que se hizo absolutamente viral. La gente se preguntaba, ¿de dónde sale esta mujer y qué demonios está haciendo? Ante la cámara iba mordisqueando las verduras, el pan y demás ingredientes que iba escupiendo un bol hasta conseguir la masa perfecta... A este vídeo le siguió otro en el que hizo un steak tartar con su boca -sí, mordiendo carne cruda y separando clara y yema de un huevo- y otro por San Valentín en el que mezclaba en la boca una masa a partir de remolacha, huevo, harina, azúcar y otros ingredientes para hacer una tortita con forma de corazón.

Pronto se supo que, en realidad, Riva Godfrey era una actriz, Iska Lupton, y que el ideólogo de todo el asunto era un artista austrialiano radicado en Londres, Nathan Ceddia. La historia es que Ceddia asegura que hace los vídeos en respuesta a muchos episodios en los que familiares suyos habían tenido accidentes domésticos utilizando cuchillos y demás aparatos. Además, era la demostración perfecta de que no nos hacen falta ni la mitad de los cacharros que actualmente pueblan nuestra cocina. En contraposición, y tal y como dice Riva, está la "total seguridad de su boca". Pues eso.

Por supuesto, los tres vídeos de Riva en los que cocina ayudándose de lengua y dientes han provocado una gran controversia. You Tube está lleno de vídeos de reacciones en los que la gente muestra su rechazo a una idea que partió como un vídeo de humor pero que podría llegar a convertirse en una tendencia. ¿Por qué no, si la leche o el agua cruda o la dieta paleo han revivido para el mundillo hipster?

De hecho, no es la primera vez que vemos como alguien utiliza su boca para procesar comida. La actriz Alicia Silverstone, famosa por su rechazo a la industria alimentaria y por su veganismo militante, ya se grabó en 2012 premasticando comida para pasársela luego, de boca a boca, a su bebé. No faltó quien se echó las manos a la cabeza argumentando que lo que estaba transfiriéndole eran todos su virus. Ahora, los vídeos de 'Cooking with your mouth' confirman que esta técnica rudimentaria podría estar de vuelta. ¿Está el mundo preparado? No lo tenemos claro.