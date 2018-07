Alimentos exóticos para los más atrevidos

En numerosas ocasiones, los occidentales se sorprenden de que en zonas de Asia o de América el comer insectos sea una práctica habitual. En México se consideran un manjar y constituyen la base de una de las recetas más típicas, los escamoles. Este sólo es un pequeño ejemplo de las comidas más insólitas que existen alrededor del globo. A continuación, una breve lista con alimentos hechos para los más atrevidos:

Suri (Perú): Se trata de un gusano que crece en la parte interna de los árboles cuando entran en descomposición. Una de las formas más apreciadas de tomarlo es en fritura. Las personas que lo han probado aseguran que tiene un sabor agradable.

Suri a la parrilla | Libre

Escamoles (México): Este típico producto procede de la zona mexicana de Guanajuato. Algunos lo denominan el caviar mexicano por su parecido con las famosas huevas. Los escamoles son los huevos que ponen las hormigas. Suele servirse con cebolla y chiles serranos, para darles el toque picante.

Escamoles con verdura y nachos | Wikipedia

Hamburguesa de… sesos (Estados Unidos): En el país norteamericano hacen hamburguesas de todo tipo y puede que una de las más raras sea esta. Se puede probar en restaurantes del estado de Ohio e incluso hay concursos para decidir quién come más.

Hamburguesas de sesos empanados | Wikipedia

Carne de Rana Toro (Namibia): Comer ancas de rana es una práctica bastante normal en algunos países europeos, como Francia. Al igual que el pez Globo, contiene diversas toxinas que pueden llevar al consumidor a la muerte. Los cocineros tienen técnicas para evitar que la toxina llegue a los platos.

La rana toro es una de las 100 especies invasoras más agresivas, originaria de EEUU. | antena3.com

Balut (Vietnam): Su nombre no refleja su contenido. Balut, feto de pato. Se come en países del sudeste asiático. Se come cocinado, el huevo crudo se rompe y se cuece con el embrión dentro. Suena asqueroso, pero en estos países es tradicional y los padres se lo dan a los hijos para aumentar su rendimiento escolar.

Balut, fetos de pato | Wikipedia

Semen de Pez: (Japón): El Shirako, semen de pez, es uno de los manjares de la gastronomía nipona. Se puede comer de diferentes maneras: sushi, sopa e incluso en tempura.

Shirako, un manjar para los japoneses | Pixabay

Quesu Marzu (Italia): Es un queso de oveja al que le inyectan larvas de moscas en el momento de su elaboración. Durante los 3 meses de curación estas crecen y a la hora de comerlo aparecen dentro del queso. Su consumo está prohibido por las autoridades italianas, pero no su fabricación casera.

Queso con gusanos vivos | Wikipedia

Sangre (España): En el interior de España es un producto muy reconocido y apreciado. Una de las presentaciones más comunes en en morcilla, muy extendida en Burgos y otras regiones.

Corte de la sangre en una pieza de carne | Wikipedia

Cocodrilo (Australia): Las carnes de animales exóticos están a la orden del día. El canguro y el cocodrilo son de las más consumidas en Oceanía. Sus consumidores dicen de ella que su sabor es único y que tiene influencias del pescado y del pollo.

Carne de cocodrilo en salsa | Pixabay

Estos son sólo algunos de los platos y alimentos más extraños que hay por la faz de la tierra ¿Te aventuras a probar alguno de ellos?