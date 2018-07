¿Por qué tengo los dientes amarillos y qué tengo que hacer para evitarlo?

ALGUNOS ALIMENTOS MANCHAN TUS DIENTES UNA BARBARIDAD

Por un lado está la genética, obviamente, por el otro está la higiene y, por último, la alimentación. Las causas de tener una dentadura tirando a amarillenta se deben fundamentalmente a estos tres factores, de manera que, aunque no podamos hacer nada contra la genética, sí que podemos ser mucho más concienzudos con la higiene y, cómo no, tener cuidado con lo que comemos. Estos alimentos no nos convienen nada si lo que queremos es lucir sonrisón por la vida.