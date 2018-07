¿Qué hace un chef como tú en un aeropuerto como este?

“Sándwich mixto y café, nueve euros”. ¿A quién no se le ha quedado cara de tonto después de recibir la cuenta en un restaurante aeroportuario? La fórmula: comida de calidad escasa + precios en órbita suele ser la habitual en las terminales salvo honrosas excepciones. Compadecemos al personaje de Tom Hanks en la Terminal. Después de años comiendo y cenando en un aeropuerto no solo se hubiese dejado una pasta, sino que se le hubiera puesta cara de baguette plasticosa. Y lo peor de todo es que a bordo de los aviones la cosa no mejora en absoluto…

Pero este tristón panorama ha cambiado. Chefs de renombre se han lanzado a abrir establecimientos en aeropuertos para ofrecer un producto de más calidad a los sufridos viajeros. Y lo mejor de todo es que algunos de ellos están en aeródromos españoles.

Kirei by Kabuki. Si ya te parecía que poder tomar sushi en un aeropuerto era un sueño inalcanzable, imagínate que este no solo es de calidad, sino que lleva el sello de Ricardo Sanz, el hombre dos estrellas Michelin tras los exitosos restaurantes Kabuki de Madrid. Un mago del nigiri y el maki, pionero de la fusión de los clásicos conceptos nipones con sabores españoles de toda la vida. En este sentido, Kirei no decepciona. El restaurante, ubicado en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez – Barajas incluye clásicos de Sanz como el nigiri de hamburguesa o el de pez mantequilla con trufa. Hay opción de pedir a la carta y de ver cómo SE HACE AL MOMENTO lo que has pedido EN UN AEROPUERTO (sí, las mayúsculas son mías). Por si fuera poco, hacen tallarines o un magnífico bol de arroz con huevo y atún picante. Si tienes prisa, hay bento boxes para llevar a bordo del avión. El precio ronda los 25-30 euros, con lo que, teniendo en cuenta el coste medio de comer en un aeropuerto, resulta una opción más que razonable. Si se va con un poco de tiempo, es un espectáculo ver cómo los cocineros preparan ante ti la comida.

Deli Bar de Dani García. Uno de los cocineros andaluces más conocidos ha abierto recientemente en el aeropuerto de Málaga un bar, nacido de su devoción por los establecimientos neoyorquinos de delicatesen y por la comida en barra en bares de calidad de toda la vida. Aunque no resulta revolucionario (al fin y al cabo no deja de ser un establecimiento de comida rápida), se nota la mano de Dani García en todo lo que se sirve. Hay bocadillos en pan pretzel que parecen importados del Greenwich Village, hamburguesas de rabo de toro o versiones pret-a-porter de su afamado gazpacho de cerezas. El local también ofrece algunos de los productos de ganso ibérico diseñador por Dani García para la firma de preparados de calidad Petra Mora. Como colofón, existe la opción de llevar cualquiera de las propuestas envasadas a la cabina del avión, con el fin de preservar su temperatura hasta que nuestro vuelo despegue y oigamos aquello de “señoras y señores, ya pueden desabrocharse el cinturón…”.

Porta Gaig. Desde hace años, es uno de los mejores restaurantes ubicados en aeropuertos del mundo. En el aeropuerto del Prat, el estrella Michelin Carles Gaig ofrece platos tradicionales catalanes de esos que le han granjeado la fama como un bacalao con samfaina y unos canelones marca de la casa. Casi, casi, como si estuviéramos comiendo en un restaurante del centro de Barcelona. Lo mejor de todo, que se puede tapear en la barra, cuando las prisas (que, ojo, aquí convendría aparcar) o la premura del embarque así lo aconsejan.

Kirei by Kabuki. Terminal T4. Planta 1. salidas. Área de embarque J. Teléfono 620 266 405. Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas (Madrid).

Deli Bar de Dani García. Zona de Embarque T3. Aeropuerto de Málaga.

Porta Gaig. Terminal T1. P3. Salidas. Zona abierta al público. Teléfono 932 596 210. Aeropuerto de El Prat (Barcelona).