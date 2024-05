Ana Obregón comparte un emotivo vídeo de Anita desvelando cuál ha sido su primera palabra

Este puente de mayo ha estado cargado de emociones para Ana Obregón. El pasado 1 de mayo, la bióloga se vistió con su mejor sonrisa para asistir a la boda de su sobrino, Javier García Obregón. Un enlace que, como ella misma confesó a los micrófonos de Europa Press, fue "muy emotivo" y en el que no faltó un homenaje para los que ya no están y para su hijo, Áless Lequio.

Aún con resaca emocional, Ana ha retomado su actividad en las redes sociales con un vídeo totalmente inesperado y bonito a partes iguales. En él, la pequeña Ana Sandra sale viendo página por página un álbum de fotos de Áless y Ana, tocando las fotos, sonriendo y pronunciando la que ha sido su primera palabra: papá.

Ana Obregón comparte la que ha sido la primera palabra de Anita | Instagram

"Mirando un álbum de fotos has dicho papá, con tanta ternura, dulzura y amor que me he tenido que dar la vuelta para que no vieras mis lágrimas. Luego sonreíste, con complicidad", ha escrito la actriz. Y es que, cabe recordar que cuando Áless se sometió al tratamiento de cáncer, congeló sus espermatozoides para poder formar una familia en algún momento. Antes de fallecer, le pidió ese deseo a su madre y, dos años después, Ana lo cumplió a través de la gestación subrogada.

Ana Obregón en su primera primavera con Anita | Instagram

Anita ha sido un rayo de luz en su vida, que llegó en el momento que más lo necesitaba: "Que no lo veamos no significa que no exista, porque lo esencial es invisible a los ojos (El Principito). Aquella noche supe que esa palabra tan bonita pronunciada tan bajito te había llegado al cielo, Áless, porque sentí calorcito en mi corazón".

El 13 de mayo de 2020, Áless Lequio fallecía a los 27 años a causa de un Sarcoma de Ewing. Llevaba un mes ingresado en el Instituto Oncológico Baselga-Hospital Quironsalud de Barcelona y más de dos años luchando contra la enfermedad. Cuatro años después, Ana Obregón ha conseguido recordarle con una sonrisa para que su hija, Ana Sandra, siempre le tenga presente aunque nunca le haya podido llegar a conocer.