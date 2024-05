Nieves Álvarez recoge la Gran Cruz del Dos de Mayo arropada por Bill Saad y su hija Bianca: "Todo lo que le he luchado por estar aquí…"

Nieves Álvarez ha vivido este jueves, 2 de mayo, uno de los días más emocionantes de su vida al ser galardonada con la Gran Cruz del Dos de Mayo junto a Rudy Fernández, Camela, la firma Telefónica o el Rayo Vallecano entre las 15 personas y entidades que han sido reconocidos.

Isabel Díaz Ayuso le da a Nieves Álvarez la Gran Cruz del Dos de Mayo | Gtres

Muy emocionada, la modelo ha sido ovacionada por todo el público que se encontraba en la Real Casa de Correos y acompañada por dos de sus apoyos fundamentales, Bill Saad y su hija Bianca, como también de sus padres.

Nieves Álvarez, acompañada por Bill Saad y su hija Bianca, para recoger la Gran Cruz del Dos de Mayo | Gtres

Minutos más tarde de recibir el premio, Nieves ha confesado a los micrófonos de Europa Press estar muy feliz por este galardón: "Son muchos años trabajando y es una profesión en la que muchas veces este tipo de reconocimientos institucionales no se los suele considerar, con lo cual, que hayan tenido esa mención a una profesión que también es muy importante dentro de la industria de la moda".

Nieves Álvarez recibe la Gran Cruz del Dos de Mayo | Gtres

Tan emocionada se mostraba ante las cámaras que recordaba lo emocionante que fue recibir la llamada de este reconocimiento la semana pasada. Pero ¿a quién se lo dedica? "A ellos que han estado siempre a mi lado, pero ahora aquí sentada decía: Nieves, te lo mereces. Y pensaba en todo lo que le he luchado por estar aquí hoy". Un día muy especial que recordará siempre: "Me viene en un momento, muy mágico y sobre todo es eso el reconocimiento a todo un trabajo y a muchos años de esfuerzo, no llegas arriba si no es con el trabajo diario".

Nieves Álvarez recibe la Gran Cruz del Dos de Mayo | Gtres

Además, ha subrayado que ha estado acompañada por toda su familia en este día cargado de significado: "Estaban mis padres, mis hijos, estaban todos, quería que viviesen esto que no se suele celebrar todos los días". Recién cumplidos los 50 años, Nieves Álvarez sigue siendo uno de los rostros más conocidos dentro del mundo de la moda en nuestro país.