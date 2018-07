La pizza aumenta la productividad en el trabajo, según un estudio

MÁS QUE EL DINERO, ASEGURA LA DUKE UNIVERSITY

Las recompensas incrementan la productividad de los trabajadores, asegura un reciente estudio encabezado por Dan Ariely, de la Duke University. Pero si esta recompensa es pizza, los trabajadores son todavía más productivos que con otro tipo de incentivos, como dinero. Así lo asegura el psicólogo en su libro 'Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivations'.