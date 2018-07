Los 10 motivos por lo que BiBo de Dani García es el sitio de moda en Madrid

Una cosa os voy a decir: se avecina un otoño gastro en Madrid en el que decidir a dónde vamos a cenar nos va a costar el asesoramiento de un coach. Hay taaaaantas opciones y taaaaantas novedades que uno no sabe si tirar para un lado o para otro. En cualquier caso, hoy os presentamos uno por el que vais a pasar sí o sí: el BiBo de Dani García, 'Madrid edition'. Es la versión informal de su cocina que lleva varias temporadas triunfando en Marbella y que ahora llega a lo grande, a Castellana, 52. Vamos a contaros brevemente por qué debéis ir a conocerlo.

Si no vas, no eres nadie. En el ambiente 'foodie' madrileño, se entiende. Estar en Madrid, declararte fan de la gastronomía y no asomarte a ver lo que hace Dani García está penado con escuchar la discografía al completo de Melendi. En ediciones de lujo con temas extra. Y con los videoclips. Pupa.

El local(azo). 800 m² distribuidos en una sala principal, con mesas bajas y una gran barra circular, con un reservado en la planta de arriba para 25 personas. La decoración lleva el sello del interiorista de moda del momento, Lázaro Rosa-Violán y es un despliegue pocas veces visto: 7.000 bombillas en las paredes para recordar el alumbrado de la feria de Málaga, una escultura de un atún rojo gigante, un globo aerostático sobre la barra. Como si George Méliès se hubiera metido en la máquina del tiempo de H.G. Wells para llegar al Madrid de 2016.

Los clásicos de Dani. Hay platos que definen a Dani García como cocinero y una selección está en la carta. No nos encontramos el tomate nitro, cierto (vaaaayaaa), pero sí otros platillos que son ADN Dani como el yogur de foie y parmesano, el gazpacho de cerezas o el mlihojas de queso y foie.

Un ambientazo de locos. Mucha cara conocida, 'beatiful people' como para tres anuarios del ¡Hola! y 'foodies' en concentración de a 50 el metro cuadrado. BiBo está siempre a tope y el hilo musical con éxitos de ayer, de hoy y de siempre, hace que el ritmo no baje. Lo mismo escuchas '20 de abril' de Celtas Cortos que 'Diamonds' de Rihanna.

Una carta larga, larguísima. Da igual que seas de carne, de pescado, que lo tuyo sean las verduras o que lo dulce te vuelva loco: en BiBo hay una carta interminable en la que tienes absolutamente de todo: desde ostras o un salmorejo de centollo a un black angus empanado con regañás o pluma ibérica a la plancha con bimi frito. ¿Que no sabes lo que es el bimi? Leelo aquí.

Brioches. Sí, brioches. El pan brioche creado por Dani García tiene fama y aquí se puede degustar en una amplia variedad de bocaditos como el de rabo de toro, el de chorizo de Ronda o un 'hot dog' en el que la salchicha también va soportada por este pan. El de rabo de toro, además, incluye la famosa salsa DG. Adivina qué lleva...

Locos del atún, éste es vuestro sitio. Si algo distingue BiBo Madrid de su homólogo marbellí es una apuesta fuerte por el atún. Hay un amplio apartado dedicado al atún salvaje de Almadraba con platos que se elaboran en vivo y en directo como el tartar de toro, el tataki XL con pico de gallo, nori frito y salsa agridulce y el carpaccio con AOVE y soja blanca.

Familias, ¡sed bienvenidas! Frente a la tendencia de apartar a los niños de los restaurantes de alta cocina, aquí se invita a familias nucleares a compartir un momento en la mesa en torno a platos hechos para disfrutar a ocho o más manos. A saber: pollo relleno Bourgogne Label Rouge con maíz a la parrilla, mazorcas encurtidas, espinacas y setas; filete de lomo alto de un kilo a la parrilla; o el pato asado Challandes de Burgaud.

Jereeeez tiene un color espeeeeciaaaaal. Dani es andaluz. Los vinos generosos andaluces están de moda. Luego, lo lógico es que BiBo les dedique un apartado especial. Así es: en la bodega hay 60 vinos andaluces entre finos, manzanillas, amontillados, palos cortados, olorosos, moscateles y Pedro Ximénez, todos ellos procedentes de pequeños productores poco conocidos y todos disponibles por copas.

Te ahorras el viaje a Marbella. 'Last but not least', si antes tenías que sacarte billete al sur para probar la carta 'prêt-à-porter' de Dani García, ahora, siempre que vivas en Madrid, puedes hacerlo sin moverte del centro. Salvo que quieras degustar la cocina dos estrellas Michelin del hermano mayor de este BiBo. En ese caso, toca tirar millas.

BiBo Madrid. Paseo de la Castellana, 52. Teléfono: 918 052 556. Horario: Abierto de lunes a domingo todo el día. Cocina de 13.00 horas a 16.00 horas y de 20.00 horas a 00.00 horas y de 16.00 horas a 19.30 horas, meriendas y cocina fría. Precio medio: 45 euros.