El miedo a la carne, al brócoli y otras fobias gastronómicas

El mundo de las fobias es inescrutable, pues, pese a que hay algunas mucho más extendidas, es cierto que el número puede llegar a ser prácticamente ilimitado. Veamos cinco de ellas, aunque probablemente haya muchas más.

1- Carnofobia: No nos referimos a los vegetarianos ni a los veganos, que eligieron libremente dejar de ingerir carne por motivos diversos relacionados con la salud, el consumo responsable o el respeto a los animales. Hablamos de gente que vive verdaderos dramas cuando la vida le enfrenta a un pedazo de carne. Lo que más temen los carnofóbicos es ver deshuesar un pollo o sacarle las escamas a un pescado, por ejemplo, pero ocurre lo mismo con las carnes envasadas del súper o con las carnicerías.

Como ocurre con todas las fobias hay casos severos, en los que el carnofóbico vive en permanente estado de ansiedad, y otros más leves, en los que el día a día del que lo padece no se ve modificado sustancialmente. Una característica de los carnofóbicos, y de otros fóbicos en general, es el uso de guantes de látex para tocar las cosas en el supermercado, por ejemplo, o el uso de productos altamente abrasivos para lavarse las manos cuando éstas son sospechosas de haber estado en el más leve contacto con algo de carne.

2-Lacanofobia: El miedo a las verduras es también bastante habitual cuando hablamos de fobias. Brócoli y coliflor se llevan la palma en lo que a aterrorizar al personal se refiere, aunque hay otras verduras, como las setas o el pepino, que también tienen bastantes detractores. Insistimos: no estamos hablando de personas a las que no les gusta la verdura, sino de un miedo incontrolable, persistente y evidentemente injustificado a determinados tipos de verduras, hasta el punto no sólo de no poder tocarlas o consumirlas, sino ni siquiera verlas.

La única manera de curar esta fobia, al igual que el resto, es sólo una: terapia psicológica. El caso de la fobia a la verdura es especialmente preocupante en el caso de las personas a las que les asustan todas ellas, pues suelen padecer severas carencias nutricionales.

3- Fagofobia: Es una fobia muy generalizada que consiste en el temor irracional y desmedido a atragantarse al consumir alimentos sólidos, lo que provoca que muchos de los que padecen este trastorno consuman únicamente alimentos líquidos o triturados. Es un tipo de fobia que suele tener su origen en alguna mala experiencia anterior, que hace que el afectado se niegue a tragar.

4-Cibofobia: Es una de las más terribles, pues condiciona incontestablemente la vida del que la padece, alguien que teme a los alimentos. No tenemos que confundir este trastorno psiquiátrico con la anorexia, relacionada con la propia imagen, pues en este caso hablamos de un pavor incontrolable a consumir cualquier tipo de alimento, cosa que en muchas ocasiones puede estar derivado de episodios muy severos de náuseas, vómitos o indisposición.

Como en los casos anteriores, existen diferentes grados de cibofobia, que pueden ir desde la negativa absoluta a comer, directamente, hasta la obsesión por leer todas las etiquetas de los alimentos, no ingerir ningún tipo de producto perecedero y negarse a ingerir una gran cantidad de productos.

5-Mageirocofobia: Puede que suene a tomadura de pelo para librarse de una de las tareas del hogar que suelen dar más pereza, pero lo cierto es que el miedo a cocinar es un trastorno muy duro para el que lo padece, que se colapsa cada vez que se enfrenta a una situación que implique que tiene que cocinar.