Las mejores plantas y especias para combatir resfriados

En la mayoría de los casos, a no ser que el resfriado se complique (que no es algo que ocurra de forma habitual), no es necesario recurrir a fármacos para atenúen los síntomas. Hay remedios naturales muy efectivos contra los incómodos constipados que puedes encontrar en tu propia despensa.

Con plantas aromáticas y las especias es posible calmar los síntomas e incluso prevenirlos, siempre combinándolos con una dieta saludable y un descanso adecuado. Aquí tienes una lista de 6 de las mejores plantas y especias que te ayudan con los catarros:

El jengibre

Es uno de los alimentos de moda y no es para menos, ya que tiene muchísimos beneficios. Entre ellos está la capacidad de aumentar y reforzar las defensas del organismo. Es un remedio casero y natural imprescindible para cuidar la salud y prevenir los resfriados.

Es perfecto para descongestionar las vías nasales y reforzar las vías respiratorias. Por lo tanto, resultará muy útil para personas con asma o cualquier afección del sistema respiratorio. También tiene un efecto antiinflamatorio. Además de incluirlo en las comidas, puedes tomarlo en infusión. ¡Te ayudará mucho!

El té verde

Es ideal para combatir virus y bacterias y, por supuesto, para prevenirlos. El té verde es rico en antioxidantes y, además, refuerza el sistema inmunológico del organismo. Es un remedio casero muy efectivo y muy sencillo de preparar. En temporadas de estrés y virus, no lo dudes, el té verde puede ser tu aliado.

Infusión | Agencia

El eucalipto

Es muy efectivo para combatir los resfriados gracias a sus propiedades expectorantes, antivirales, antimicrobianas, antiinflamatorias, antisépticas, descongestivas y fungicidas. Lo mejor es tomarlo en infusiones o hacer vahos con él. Sus propiedades apaciguan los síntomas del resfriado y lo hacen mucho más llevadero.

El comino

El comino mejora las defensas ante ataques de bacterias y virus. También mejora el funcionamiento del sistema linfático y previene refriados, mejora el estado del asma, y en general afecciones de ese tipo. Como el resto de plantas y especias, lo mejor es prepararlo en infusión.

El astrágalo

Esta planta medicinal tiene propiedades expectorantes y antivirales, por ello es un buen remedio para eliminar por completo los constipados. Es perfecta para mejorar el estado del aparato respiratorio y mejorar enfermedades crónicas.

Para sacarle el máximo partido a esta hierba, lo mejor es consumirla en forma de tisana o hacer vahos con ella.

El regaliz

El regaliz natural es otra excelente opción para hacer frente a los resfriados. Es perfecto para el sistema inmunológico, ya que lo refuerza gracias a sus propiedades antivíricas. Tiene el poder de reducir la inflamación, por su propiedad expectorante, por ello es muy beneficioso para combatir los refriados. Prepáralo en una infusión y benefíciate de sus propiedades.

Como puedes comprobar, tu despensa o tu herbolario más cercano serán de gran ayuda para combatir los resfriados otoñales.