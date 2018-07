Más allá del filete a la plancha: segundos platos que molan y que nunca te haces

Hamburguesa vegetal. Hay un antes y un después del día en que descubres las hamburguesas vegetales precocinadas, generalmente ecológicas, ligeras, sabrosas, bajas en calorías y muy nutritivas. Hay diversas marcas que las comercializan y son un segundo plato excelente porque funcionan con un golpe de sartén. Generalmente llevan tofu y verduras, aunque hay sabores para todos los gustos. Si aún no las habéis probado, no dudéis: no tienen nada que ver con la suela de zapato que imagináis y están realmente buenísimas.

Seitán. Este derivado de la soja que tiene el aspecto de un filete de lomo y un sabor que se acerca al de algunas carnes es un segundo plato ideal, que se comercializa, en muchos casos, en filetes rebozados. Tiene gran cantidad de proteínas y es bajo en calorías, lo que lo convierte en un sustituto excepcional de la carne. La elaboración sigue siendo igual de sencilla que la de las hamburguesas: un chorrito de aceite y a la sartén. En dos minutos estará listo, aunque también puede elaborarse en los más diversos guisos.

Empanadas. Son una manera excelente de aprovechar las verduras que tienes en la nevera y que están a punto de estropearse. Puedes hacer empanadas a tutiplén un día que te sobren el tiempo y la inspiración, congelar y ya las tendrás listas para que constituyan un segundo de lo más apañado. Sólo tienes que comprar unas obleas en el supermercado, hacer el relleno que más te guste y después pintarlas con un poco de huevo y meterlas en el horno. Quedarán muy sabrosas y tendrán muchas menos calorías que si se fríen.

Verduras y hortalizas. A menudo las pensamos sólo como primeros platos, pero hay pocas cosas más todoterreno que unas verduras. Berenjenas o calabacines rellenos, un salteado de verduras con tofu, una buena parrillada o unos guisantes salteados con jamón son buenas opciones para dejar atrás el filete.

Legumbres. Y es que cuando decimos legumbres no nos referimos a un guiso de lentejas con un cerdo entero que necesita tres horas de cocción. Las legumbres van mucho más allá del potaje, y pueden hacerse simplemente cocidas y salteadas con verduras y especias al gusto. Los garbanzos, por ejemplo, funcionan perfectamente de esta manera, y en verano podemos comerlos fríos en forma de ensalada.

Pimientos. Escalibados o al horno, los pimientos funcionan estupendamente como un segundo plato ligero y nutritivo que tardaremos muy poco tiempo en hacer y que no tienen ninguna dificultad. ¿Te gustan los pimientos del Padrón? ¿Por qué reservarlos únicamente para el picoteo del fin de semana? Un platito de pimientos será un segundo plato que nos hará olvidar las hamburguesas.

Marisco. No hace falta dejarse la cartera para permitirse, de vez en cuando, un segundo tan bueno como unas gambas a la plancha (si comemos solos bastará un puñadito para que nos marquemos un segundo de lujo), unos mejillones o unas almejitas a la marinera. Son platos que se hacen en poco tiempo y, sin duda, nos van a alegrar el día.

Tempeh. Otro derivado de la soja que arrasa entre los vegetarianos y está empezando a interesar también a los que no lo son. Es alto en proteínas y con un gran valor nutricional, además de consistente y denso. Procede de la fermentación de la soja, se presenta en forma de pastel y suele consumirse de diferentes maneras.

Quiche. Una gran quiche de lo que nos apetezca nos va a salvar comidas y cenas como ningún otro plato. Podemos hacer y congelar, y podemos utilizarla, igualmente, para aprovechar el sobrante que tenemos en la nevera. Quesos y pescados como el salmón sientan estupendamente a este plato francés que, acompañado de una ensalada, va a dar lugar a un ágape rico y nutritivo.